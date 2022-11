ATP Finals 2022 | Felix Auger-Aliassime | “Oggi ho ritrovato il mio gioco | adesso sono pronto per Fritz”

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo la sconfitta nella prima partita contro il norvegese Casper Ruud, il canadeseha superatoa Torino lo spagnolo Rafael Nadal per 6-3 6-4 ed è ora in piena corsa per la qualificazione alle semifinali delle ATP(sarà decisivo l’incontro di giovedì contro lo statunitense Taylor). Intervenuto a fine partita ai microfoni dell’ATP,ha subito affermato: “Penso che avendo già giocato una partita qui, miabituato alle condizioni del campo centrale. Questo mi ha aiutato molto. Ho sentito che il mioera migliore. Il mio servizio è stato ottimo e la risposta e il rovescio hanno funzionato meglio....

Il nativo di Belgrado ha concluso dicendo: ' E' stata una partita, ancora una volta, decisa dai piccoli dettagli. Non c'è stata molta differenza, in termini di livello espresso, tra di noi. ...In chiusura una frase lapidaria che ci dice tanto sul personaggio Nadal e su quello che l'ha reso la leggenda vivente che è: ' Non so se tornerò mai ai livelli che vorrei avere, ma quello di cui sono ...Le parole dello spagnolo in conferenza stampa, dopo la sconfitta subita per mano di Felix Auger-Aliassime nel match che ha aperto il programma della terza giornata di Finals ...Due giornate di squalifica al tecnico della Roma. L'attaccante della Lazio punta al quarto posto. La Uefa chiude la curva del club francese in Europa League contro la Juve. Primo eliminato eccellenze ...