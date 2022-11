Zan | “Il governo è un disastro sulla strategia estera Sui migranti serve una politica responsabile e non delle prove di forza”

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Questoè unsotto al profilo della: ricevere il plauso di Orban e le critiche di Macron è preoccupante”. Così il deputato dem Alessandro Zan. Sulle dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha parlato di Ong come di “centri sociali galleggianti”, Zan ha proseguito: “Sono dichiarazioni inopportune, anche l’intervento di La Russa che dovrebbe mantenere un profilo più neutrale. Non siamo solo alla sgrammaticatura istituzionale ma ad un inciampo pesante che ci dimostra di cosa è fatto questo”. Secondo il deputato Pd “la telefonata del Presidente Mattarella va proprio nella direzione di ricucire uno strappo e spingere verso unamigratoria comune”. “Solo con unacomune tutti i Paesi ne traggono ...

