(Di lunedì 14 novembre 2022) Nessuna pressione da parte azzurra su Cristian, il giovane talento della Roma di originena che ha detto no al Mondiale con la Nazionale del Paese in cui è nato per proseguire il suo ...

La Gazzetta dello Sport

... però, in questo momento, parlare di programmazione vera e propria per l'Under 21, alle prese con vari giocatori infortunati e il continuo passaggio di elementi dal gruppo dia quello di ...le varie defezioni della Nazionale maggiore, anche il commissario della Nazionale Under 21 , Paolo, è costretto a fare i conti con un infortunio. L'esterno del Bologna, Andrea Cambiaso , ... Nicolato dopo il no all’Australia di Volpato: “Una sua scelta, va rispettata” Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Lo ha ribadito il c.t. dell’Under 21, Paolo Nicolato, in vista dell’amichevole di sabato ad Ancona contro la Germania. “ Da parte mia - ha spiegato il c.t. - non ci sono discorsi da fare. Conosciamo ...