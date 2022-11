Anticipo TFS statali direttamente dall’INPS con tasso dell’1% | le info

Insomma, l'del- Tfr da parte delle banche costa oggi, almeno il 3%. Ora in soccorso arriva l'intervento dell'Inps che da febbraio anticiperà la liquidazione ai dipendenti pubblici in ...Le risorse dal Fondo Welfare Le risorse per l'(che potrà riguardare l'intero Tfr -e non solo 45mila euro come accade adesso per il prestito bancario) saranno reperite nel Fondo Welfare ...Anticipo TFR, ecco come funziona in alcuni casi: arriva l'importante novità che potrebbe davvero rivoluzionare tutto quanto.L’Istituto anticiperà con un prestito a tasso fisso dell’1% (più un contributo a titolo di rimborso forfettario per le spese dello 0,50%) la liquidazione per i lavoratori statali in un’unica soluzione ...