Viareggio | rogo in un condominio | nove intossicati

(Di domenica 13 novembre 2022) Una ventina di persone sono state evacuate questo pomeriggio da unalla periferia diin seguito a un incendio sviluppatosi in uno scantinato per cause ancora da chiarire.persone sono finite al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in seguito all'inalazione del fumo scaturito dalle fiamme. Nessuno di loro è in condizioni preoccupanti, riferiscono i medici.

