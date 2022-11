Roma | Mourinho una furia | protesta con Rapuano e viene espulso

(Di domenica 13 novembre 2022)- Dybala furioso coninferocito verso l'arbitro. Lo Special One ha a lungoto nei confronti delle decisioni dell'arbitro per non aver fischiato diversi falli verso i ...

Lachiude il 2022 in totale confusione. Pareggio con il Torino per 1 - 1 con le reti di Linetty e ...espulso da Rapuano per proteste.Ultima giornata prima della sosta per i Mondiali. L'Inter batte in rimonta (2 - 3) l'Atalanta con super Dzeko. La squadra di(espulso) strappa al 95' un punto ai granata grazie a Matic. Monza - Salernitana 3 - 0 e Verona - Spezia 1 - 2. Alle 20.45 c'è Juventus - ...Roma-Torino, diretta della partita della quindicesima giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino Roma-Torino è l’ultima partita della formazione… Leggi ...Ancora un'espulsione per Josè Mourinho, la seconda stagionale. Dopo il cartellino rosso contro l'Atalanta dello scorso 18 settembre, il tecnico romanista è stato ...