L' Inter espugna Bergamo e torna in pista | Dzeko è inarrestabile

(Di domenica 13 novembre 2022) Una gara emozionante, in cui è successo praticamente di tutto. Alla fine la spunta l', il match contro l'Atalanta finisce 3-2 per la squadra di Simone Inzaghi grazie alla doppietta die all'autogol di Palomino. Secondo posto in classifica per la compagineista, a quota 30 e a pari punti con Milan e Lazio, che giocheranno più tardi. L'Atalanta invece non riesce più a vincere: terza battuta d'arresto nel giro di sette giorni per la squadra di Gasperini. Il primo tempo è scivolato via tra fiammate e occasioni sprecate: la prima quella di Dimarco, dopo un aggancio fantascientifico, l'altra quella di Palomino, neutralizzata da Onana. Le due squadre hanno giocato più sugli errori: ed è proprio da unvento maldestro di De Vrij che è nato l'1-0 atalantino su calcio di rigore trasformato da Lookman. ...

