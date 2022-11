Highlights e gol Avellino-Giugliano 0-1 | girone C Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 13 novembre 2022) Gara non molto intensa adtrache termina con una vittoria ospite per 0-1 nella gara diC. Match che si sblocca solo nel secondo tempo, grazie alla rete al minuto 68? di Gladestony, che decide l’incontro. Ecco glidel match. SportFace.

...è la seconda miglior difesa del campionato ma soprattutto in trasferta ha preso solamente un. È ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...ILDI BARAK https://twitter.com/IlanLilas/status/1590060242062217217Lo Spezia perde Bartlomiej Dragowski per un grave infortunio alla caviglia, ma riesce comunque a sorridere a metà per la vittoria contro il Verona..Dopo il ko immeritato in casa della Lazio, il Monza di mister Palladino questo pomeriggio si è riscattato nel migliore dei modi. Come Vincendo.