Billie Jean King Cup Finals 2022 | risultati e classifiche

Jil Teichmann (WTA 35) ha portato in vantaggio la Svizzera nella finale diKing Cup contro l'Australia. La nativa di Barcellona si imposta in tre set per 6 - 3 4 - 6 6 - 3 sulla specialista di doppio Storm Sanders (237) dopo 2h27' di gioco. In una partita fallosa,...Alla presenza distessa, l'Italia ha avuto un sorteggio abbastanza benevolo: affronterà la Slovacchia Si è tenuto il sorteggio valido per il turno di qualificazione dellaKing Cup 2023. Le 18 ...È iniziata bene la finale della Billie Jean King Cup per la Svizzera. Le rossocrociate hanno infatti conquistato il primo punto della sfida contro l'Australia grazie alla vittoria di Jil Teichmann (WT ...Sono stati sorteggiati i turni di qualificazione per le Billie Jean King Cup Finals 2023. Le azzurre pescano l’ottava nazionale del ranking: la Slovacchia. Chi vince approda alle fasi finali.