Pioli ci crede | “Fallisce solo chi si arrende | noi combatteremo”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 12 novembre 2022) MILANO –ci: “Quota scudetto? L’anno scorso era di 87 punti, se ne faremo di meno sarà difficile vincere il campionato.chi si, ma noi abbiamo forza di volontà e voglia di combattere”, dice il tecnico del Milan in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” WindTre al fianco di Acf Fiorentina come official connecting partner Fiorentina-Juventus risultato finale 1-1detta la linea: “Ripartire con il piede giusto e con la stessa mentalità”avverte i suoi: “Il match con la Juve ...