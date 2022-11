Nipote minaccia la nonna col coltello | 44enne denunciato

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFragneto Monforte (Bn) – A Benevento, per la prima volta, i Carabinieri utilizzano il taser: i militari della locale Compagnia lo hanno utilizzato per bloccare unche liva con uned un bicchiere di vetro rotto. L’intervento è avvenuto intorno alle 3 in un’abitazione di Fragneto Monforte: i carabinieri sono stati chiamati da un’anziana signorata dalconvivente, affetto da problemi psichici, armato di unda cucina. Al loro arrivo nell’abitazione, i carabinieri hanno constatato la presenza dell’uomo, il qualeva di aggredirli brandendo unda cucina di circa 30 centimetri. Pertanto, un militare ha utilizzato per due volte il taser in modalità di ...

Un ex militare accompagna laallo stadio per una partita europea della sua squadra del cuore. Quando un gruppo di terroristidi uccidere i tifosi, si vede costretto ad agire per ...Leggi anche Elezioni Usa midterm, DeSantis rieletto e Trump lo: "Non candidarti" Elezioni ... votando per Adam Laxalt, 44enne figlio edi ex senatori del Nevada, che è uno dei candidati ...Nel Sannio, per la prima volta, i Carabinieri hanno utilizzato il taser e lo hanno fatto per bloccare un 44enne che li minacciava con un coltello ed un bicchiere di vetro rotto. (ANSA) ...A Benevento, per la prima volta, i Carabinieri usano il taser: i militari della locale Compagnia lo hanno utilizzato per bloccare un 44enne che li minacciava con un coltello ed un bicchiere di vetro r ...