Il futuro di San Siro è un problema per Sala

(Di sabato 12 novembre 2022) Qualunque ragionamento in politica resta lettera morta se non è sorretto dai numeri. Stupisce, perciò, l’atteggiamento di sufficienza con cui il centrosinistra milanese ha cercato di far passare la presa di posizione di ben 8 consiglieri comunali contro il nuovo stadio, un fatto senza precedenti dal 2011 in poi: mai era capitato a Pisapia edi trovarsi senza maggioranza per un progetto importante. A rendere più grave questa fronda c’è il fatto che gli 8 appartengono a tre gruppi diversi, a significare che i mal di pancia attraversano tutta la coalizione. In termini aritmetici la situazione a Palazzo Marino è questa: l’assemblea è composta da 49 membri, la maggioranza che ne conta 31 su Sanè ridotta a 23, due di meno per ottenere il via libera. Il sindaco si è detto fiducioso che tra un anno, quando l’Aula sarà chiamata ad esprimersi, le cose ...