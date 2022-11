Covid | Iss | aumenta l' incidenza tra studenti e operatori sanitari

(Di sabato 12 novembre 2022) Le reinfezioni salgono a quasi il 18% mentre tra gli over 80 la mortalità dei non vaccinati è sei volte superiore a quella di chi ha fatto almeno un booster

Lo sottolinea il report esteso dell'Istituto superiore di sanità (), '- 19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale', pubblicato online. L'ospedalizzazione (23 settembre ...L' incidenza delcala in tutte le fasce di età ma aumenta per due categorie. Una è quella degli operatori ... I dati sono dell'"E' in diminuzione rispetto alla settimana precedente il tasso di ...I dati sono contenuti nel report esteso dell'Istituto superiore di Sanità “Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale” ...Covid - A sei mesi dall'ultima dose di vaccino è molto utile fare un richiamo. Lo dice il virologo Fabrizio Pregliasco che teme un Natale difficile. Perché Perché le ...