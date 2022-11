Aborto | Roccella “La legge 194 non è in discussione”

(Di sabato 12 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La presidente Meloni ha detto fin troppe volte durante la campagna elettorale che la194 non è assolutamente in”. Lo ha ribadito il ministro della Famiglia e della Natalità, Eugenia, a margine dell'assemblea del Forum delle associazioni familiari, a Roma.“L'aiuto alle madri in difficoltà – ha sottolineato– non riguarda la questione della natalità, è una questione semplicemente di giustizia nei confronti delle donne. I figli non sono solo un privilegio dei ricchi, se una donna vuole un figlio ma per motivi economici ricorre all'è una profonda ingiustizia”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

