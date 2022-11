Zapata a segno nelle ultime 10 stagioni

Leggi su seriea24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Allo stadio di Via del Mare nella partita con il Lecce, Duvánha stabilito un record personale.Grazie alla rete messa aal 40? del primo tempo è diventato il secondo straniero ad andare in gol in tutte le10(dal 2013-2014) di Serie A TIM.In questa speciale classifica è stato preceduto da Matias Vecino che da questa stagione indossa la maglia della Lazio. Duvánè alla sua quinta stagione all’Atalanta, le altre squadrequali ha militato il colombiano sono: Sampdoria (2017-2018), Udinese (2016-2017 e 2015-2016) e Napoli (2014-2015 e 2013-2014). Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.