Serie A Il Napoli di De Laurentiis è più forte di tutti Vi spiego perché nulla e nessuno possono rovinare la corsa scudetto degli uomini di Spalletti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ildi Lucianoconcluderà la prima parte della stagione con ampio margine sulle altre contendenti per loha indovinato un’altra della sue partenze sprint e guardadall’alto in basso. Io sono tra coloro che avevano pronosticato ilfavorito per il titolo. Non sono stupito chee la sua truppa guidino il plotone ma sono sorpreso dall’entità del vantaggio che gli azzurri hanno accumulato soprattutto imponendosi negli scontri diretti con le rivali più accreditate: Lazio e Roma, Atalanta e Milan (leggi di più)ha ben saldo tra le mani il timone di una squadra che veleggia con il vento in poppa ma che, dopo la gara contro l’Udinese, dovrà rientrare in banchina come tutte le altre. ...