Questa sera in tv | “Quo Vado?” con la simpatia di Checco Zalone | trama e curiosità

(Di venerdì 11 novembre 2022)in tv su canale 5 va in onda ladicon ”Quo?”. Uscito nel 2016 il film del comico pugliese riscuote ancora un discreto pubblico. Il film alla sua prima uscita riscuote infatti un incasso da capogiro di circa 65 milioni di euro. Dopo il successo di ”Cado dalle nubi” e ”Che bella giornata” è adatto specialmente alle famiglie e allete in casa in compagnia di una pizza.in tv “Quo, nei panni di sé stesso viene rapito nel bel mezzo della savana da un gruppo di indigeni. Di fronte al capo degli indigeniracconta la sua storia nel tentativo di salvarsi la pelle....

Libertà

QUI ITAS TRENTINO Dopo la sfida di mercoledìla squadra gialloblù è tornata in palestra già il ... La guida tecnica della squadra è stata affidata anche instagione a Marco Mencarelli, che ...Propriodottoressa però salverà la vita di Adnan in quanto unail bambino inizierà a stare molto male. Nonostante le rassicurazioni di Hunkar, Zuleyha e Demir decideranno di portarlo in ... Questa sera a "Nel Mirino" il risveglio di palazzo Gotico: immagini, storia e curiosità Il ministro della Difesa Guido Crosetto prova a mettere una pezza, a mezzo stampa, dopo il fuorionda trasmesso da Striscia la notizia in cui dice che il presidente del ...In una perfetta alternanza fra partite giocate in casa e in trasferta, il Ks Rent Bolghera si appresta a viaggiare alla volta di Zanè. Sabato sera dovrà infatti vedersela con l’Olympia, squadra vicent ...