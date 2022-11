“Presto in sei” | Beatrice Valli è incinta L’annuncio social

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 11 novembre 2022)e Marco Fantini stanno per diventare genitori per la terza volta. Per settimane, l’influencer ha tenuto segreta la gravidanza ai follower, che avevano iniziato a notare il pancino. Ma non solo, anche la sorella minore, Ludovica, a quanto pare, non era al corrente della situazione. Ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è pronta a dare la bella notizia, e lo fa con un dolcissimo post su Instagram. “Che io sappia, non è. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fosse, sono felice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davverolo verremo a sapere forse praticamente insieme”, aveva detto la minore delle sorelle sui, per placare le domande dei fan insospettiti. È proprio ironizzando ...