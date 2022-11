Milano | a Digital Week scrivanie virtuali contro la disabilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022), 11 nov. (Adnkronos) - Da una sperimentazione per 321 lavoratori al picco del 50% del personale in 'agile'. Il percorso e le prospettive dello smart working per i 14.500 dipendenti del Comune disarà illustrato domani sabato 12 novembre, durante il convegno 'Lavoro in mobilità - Dalla scrivania al desktop virtuale', in programma dalle 16 alle 18 in sala Alessi a Palazzo Marino. Promosso nell'ambito della2022 dedicata allo 'Sviluppo dei limiti', l'inpresenterà i casi di successo del progetto sviluppato dall'amministrazione comunale a partire dalla prima 'Giornata del Lavoro Agile' nel 2014, passando dalla sperimentazione nel 2017 limitata a circa 300 dipendenti per 3 giorni al mese, al picco di 7500 lavoratori agili nell'aprile del 2020, fino ai ...