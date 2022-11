Inter | amichevole contro il Salisburgo a Malta | data e orario

(Di venerdì 11 novembre 2022)traPrende sempre più forma il periodo Mondiale dell’. Il club nerazzurro a dicembre volerà aper preparare parte della prepazione e dove sarà impegnata in alcune amichevoli. La seconda di queste saràil. Ad annunciare la sfida è stato lo stesso club austriano attraverso i propri canali social. Kalender raus! So sieht unser Trainingsplan für die nächsten Wochen aus. pic.twitter.com/rOKRbqQPoy— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 11, 2022 L'articolo proviene damagazine.

