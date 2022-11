De Luca | A Meloni e Salvini consiglio di smetterla con la retorica e la demagogia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Agenzia Vista) Napoli, 11 novembre 2022 "Non è consentito fare quello che si vuole in Italia e andare in Europa con il volto presentabile. Al nostro Governo, a, mi permetto di suggerire di abbandonare lae la, del sovranismo della patria, della nazione"; le parole di Dein diretta Fb. / Fb DeFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev