Clima | nel 2022 emissioni globali ancora a livelli record

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Ledi carbonio nelrimangono a, senza alcun segno di diminuzione necessario per limitare il riscaldamento a 1,5°C. E’ quanto denuncia il team scientifico del Global Carbon Project, che comprende University of Exeter, University of East Anglia (Uea), Cicero e Ludwig-Maximilian-University Munich, in occasione della Cop27. Se gli attualidipersistono, avvertono gli esperti, c’è ora una probabilità del 50% che il riscaldamento globale di 1,5°C sarà superato in nove anni. Il nuovo rapporto Global Carbon Budget prevededi CO2 totali pari a 40,6 miliardi di tonnellate (GtCO2) nel(vicina ai 40,9 GtCO2 del 2019, che è il totale ...

In tutto questo i propositi dichiarati a Glasgow dagli attori mondiali di presentare nuovi documenti programmatici non vincolanti sulsono in gran parte falliti.2022 solo 24 paesi su 193 ...... arriverà sull'Italia una goccia fredda responsabile del cambiamento atmosferico: si tratta di una situazione non rara ma neanche usuale visto chenostro emisfero la circolazione avviene ... Parole e immagini contro la crisi del clima nel nuovo numero di Green&Blue Non sono più i colorati scioperi della scuola di Fridays For Future: l’Ultima Generazione è delusa, arrabbiata ma soprattutto determinata.Il racconto per Vita.it dell’attivista di WeWorld, Paloma Poncela, si addentra nel programma dedicato alle future generazioni. Tante le domande e le richieste da realizzare. La promessa di Simon Stiel ...