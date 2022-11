Calciomercato.com

Bene, il turno comunque lo hanno superato il Leicester, il City - che ha eliminato il- ma ... ten Hag sa bene di non potersi permettere deifalsi. E manderà in campo, inoltre, una ...... per non dimenticare la dolorosissima cessione di Koulibaly ai londinesi del. Per non ...mistero 'freudiano' che abbiamo iniziato a conoscere 25 anni fa quando ha mosso i suoi primida ... Chelsea: passi avanti per Endrick | Mercato | Calciomercato.com Nel terzo turno della Coppa di Lega inglese: il Manchester City supera 2-0 il Chelsea: a segno Mahrez e Alvarez. Viene eliminato il Tottenham di Conte dal Nottingham (0-2). Perde anche l’Arsenal: 3-1 ...Potter e Guardiola fanno turnover, decidono Mahrez e Alvarez. Sorpresa Brighton, Conte esce per mano del Nottingham ...