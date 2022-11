Amazon | consegne in meno di un' ora | ecco i droni corrieri

(Di venerdì 11 novembre 2022) - (dall'inviata Silvia Mancinelli) - L'anno scorso i dipendentihanno raccolto, imballato e stivato oltre 5 miliardi di pacchi evadendo così 13 milioni di ordini al giorno. Un lavoro immenso e in continua crescita che ha avuto come naturale conseguenza l'impegno ad accorciare ulteriormente i tempi dall'acquisto alla consegna. Già diciassette anni fa l'azienda di Bezos sfidò le leggi del tempo, e anche dello spazio considerato il traffico delle grandi metropoli, lanciando lein due giorni. Oggi, qui nel centro di distribuzione Bos27 a Boston,prova a superarsi e guarda al futuro, con pacchi consegnati suindi un'ora dall'acquisto. L'innovazione che ha del fantascientifico è in realtà il risultato di un lavoro di oltre 10 anni. Si tratta di100% ...

