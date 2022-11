Timothy Thatcher | “Un mio ritorno in WWE? Non penso che abbiano bisogno di me…”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 10 novembre 2022) Negli anni passati, in determinati periodi, ci sono stati grandi tagli di persoale in quel di Stamford. Triple H è salito ora al comando e sta richiamando alcune ex conoscenze, anche se alcuna di esse è sicura di non poter avere un’altra chance. Parliamo diche ha spiegato del suo rapporto con il nuovo boss della. Flebile speranza “Ovviamente il nostro era un rapporto tra capo e dipendente ma devo dire che il nostro rapporto era genuino ed è sempre stato gentile verso di me. Con loro sono in buoni rapporti ma sto notando che le cose lì stanno cambiando, e con le sue idee non credo di poter far parte di alcun suo progetto.”