Studentessa trans | “Mi chiamano al maschile | non mi sento integrata A scuola manca un regolamento sulla carriera alias”

...a parlare maggiormente del consenso e del poter dire di no " spiega a Il Riformista la"... " Per me è diverso perché sono un ragazzo" spiega Alex " A differenza di Paola io provo ...Il caso dello studentediscriminato dal prof di un liceo di Roma per il quale ora potrebbero arrivare 'immediate ...di riconoscere l'identità di genere maschile dichiarata da unadi ...Valditara: "Il ministero sostiene tutte le opportune verifiche che riterranno di mettere in campo il dirigente scolastico e l'Ufficio scolastico regionale, per appurare se si sia in presenza di un cas ...Il racconto di una diciottenne che sta frequentando l’ultimo anno di liceo in Sardegna. «Mi sento fortunata, mi accettano: ma tanti amici trans costretti a lasciare la scuola». Il percorso: «Non è fac ...