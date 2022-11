Regione Toscana | incontro Pd e IV per comporre dissidi e evitare problemi alla giunta Le parole di Giani

Regione Toscana

... Emilia - Romagna,, Molise, Puglia e Lazio, che invece applicano alla fascia di cittadini con i redditi più svantaggiati aliquote più elevate. È quanto comunica una nota dellaLiguria ......il ministero della Sanità a bloccare subito le esportazioni della carne per un mese e la... ma la nostra carne è controllata e c'è anche quella piemontese o dalla. Nel mio caso faccio ... Richiesta contributi per il sostegno allo sport - 2022 Scopri l’Atlante del bike: 149 dieci itinerari in bici in Toscana da provare tra costa e borghi con percorsi mappati per circa 20.000 chilometri.La maggioranza, nelle componenti dei partiti e delle forze politiche che la animano, ha bisogno talvolta di mettersi al tavolino e di affrontare con chiarezza le cose ...