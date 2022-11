Qatar 2022 | la Germania perde Reus | l’attaccante non ci sarà

(Di giovedì 10 novembre 2022), laMarcodel Borussia Dortmund nona disposizione per il Mondiale Come riferito da Sky Sport Deutschland, Marconon potrà prendere parte acon lae capitano del Borussia Dortmund soffre di un’infiammazione al piede che non gli consentirà di rispondere alla chiamata della sua Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sport Mediaset

, gli USA hanno ufficialmente presentato la lista dei convocati per l'ormai imminente Mondiale - FOTO La nazionale USA ha reso nota la lista dei convocati per l'ormai imminente Mondiale di ...Anche ilInvestment Fund ha versato 375 milioni di dollari. Gli investimenti di questi potentati mediorientali hanno suscitato preoccupazioni per la sicurezza nazionale da parte di funzionari ... Qatar 2022, tutti i convocati ai Mondiali - Sportmediaset Mondiali Qatar 2022, il calendario ufficiale completo di date e orari delle partite. Si parte con Senegal-Olanda, gara del gruppo A, il 21 novembre alle ore ...In vista dei Mondiali di Qatar 2022, il Ct del Camerun Rigobert Song, ha diramato la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla competizione.