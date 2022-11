Hellas Verona-Juventus | Perin | “Mi preparo sempre come se dovessi giocare | sono pronto in ogni momento”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il portiere della, Mattia, ha commentato la vittoria ottenuta contro l’. Queste le parole del calciatore bianconero: “Io mise. Anche quando so di non scendere in campo, faccio tutto quello che servese fossi titolare. Non ho difficoltà a dovermi riaccendere quando vengo chiamato in causa. Abbiamo capito che dobbiamo sacrificarci l’uno per l’altro. Dobbiamo entrare in campo al massimo del nostro potenziale dal punto di vista mentale. Siamo una squadra di uomini veri.giorno ho l’opportunità di apprendere qualcosa dai miei compagni e io spero di dareil mio contributo. Oggi è il mio compleanno, aprirò un ...