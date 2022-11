Verso Lecce-Atalanta | parla Gasperini

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Gian Pierohato in conferenza stampa alla vigilia di, gara della 14ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 in programma sabato alle 18.30 allo stadio “Ettore Giardiniero – Via del mare” di: “Non c’è pericolo di sottovalutare gli avversari, non lo abbiamo mai fatto: mi aspetto una gara difficile perché ilè una squadra molto dinamica, che ha già messo in difficoltà squadre importanti. Ha pareggiato a Udine nell’ultima giornata e prima ha perso di misura con la Juventus: è una neopromossa che sta facendo bene Poi un commento sul ritorno in squadra di Palomino: “Siamo molto contenti di riaverlo, è una grande gioia anche per lui, per tutto il periodo che ha passato. Non si è mai allenato con la squadra, ma lo ha fatto per conto suo, ma a calcio ...