Uomini e Donne spoiler 9 novembre | Lavinia delusa | Gemma cede a un cavaliere

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Mercoledì 9andrà in onda una nuova puntata di. In tale occasione vedremo che si continuerà con il dibattito con cui si è interrotta la scorsa messa in onda. Oltre che parlare di Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta, discorso che ormai tiene sempre più banco nel talk show pomeridiano, si passerà L'articolo proviene da KontroKultura.