“Una scossa potentissima” Terremoto in Italia | 5 7 della scala Richter | istanti di terrore e gente in strada

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’trema ancora:nelle Marche, precisamente a largo di Pesaro. Alle 7:07 del 9 novembre 2022, un sisma ha colpito violentemente la costa delle Marche: la magnitudo, secondo l’Ingv, è di 5.7 a una profondità di 8 chilometri. Ladiè stata distintamente avvertita dalla popolazione nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio e in Emilia Romagna e in altre regionine. Naturalmente sono in corso le prime verifiche sugli edifici, ma non si segnalano al momento crolli importanti né feriti o vittime, solo un gran spaventopopolazione. C’è da dire poi che laprincipale delle 7:07, è stata seguita alle 7.15 da un’altra di assestamento di più lieve entità. La magnitudo è stata stavolta di 3.1. Un classico in queste terribili ...