Sindaci sanniti-irpini in difficoltà | Natale alle porte | ma luminarie lontane

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNei giorni scorsi idi Benevento e Avellino si sono lanciati occhiolini ammiccanti, sino a concordare uno scambio di appuntamenti. Ha iniziato Mastella, ospitando Festa a Palazzo Mosti, ha già ricambiato l’invito il primo cittadino avellinese per una data dell’incontro in Irpina che è ancora da fissarsi. Un fronte di nuova opposizione al Governatore De Luca? Un neo partito dei? Manco per idea, hanno affermato con certezza i due primi cittadini. “Il nostro non è una liaison contro qualcuno, ma è un rapporto – oltre alla simpatia personale, ha precisato Festa – che si pone il tema di sollevare la questione dei capoluoghi regionali dell’interno, come Avellino e Benevento, che reclamano pari ‘dignità natalizia’ al pari di Salerno e delle sue Luci d’artista”. Il rischio concreto è che nei ‘territori dell’osso’ non ...