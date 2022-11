Sbatte la testa contro un cartellone | Fletcher in gravi condizioni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Preoccupanzione per ledi Alex, calciatore del Bath City. Martedì sera si è verificato un grave episodio nella partitail Dulwitch Hamlet, si tratta di due squadre impegnate nella National League. L’attaccante della squadra di casa sta lottando per la vita dopo l’operazione d’urgenza e lesono state considerate “critiche” dalla famiglia. L’episodio si è registrato dopo appena 5 minuti dal fischio d’inizio. L’attaccante 23enne si è schiantatoun tabellone pubblicitario a bordo campo e l’impatto con laha fatto scattare la preoccupazione. Latà dell’incidente è stata subito evidente, la partita è stata inizialmente interrotta per 30 minuti e poi definitivamente sospesa. L’intervento dei sanitari è stato immediato e ...

Corriere Roma

CREMONA " Un Milan poco brillantesu Carnesecchi e non va oltre lo 0 - 0 sul campo di una Cremonese attenta e ben messa in ... che manca completamente l'intervento dida ottima posizione. ...... sugli sviluppi di un calcio d'angolo Holm stacca die batte Silvestri ma la difesa respinge ... Walace scarica una gran botta dalla distanza econtro la traversa . Allo Stadio Alberto ... Isola Tiberina, donna cade con il monopattino sul lungotevere e sbatte la testa: è grave. Un dosso... La scivolata di schiena a Cagliari e la testa che sbatte sul taraflex. Wilfredo Leon ha ripercorso tutto in una lunga intervista al portale ...Ed è caduta a terra, sbattendo la testa. Fortunatamente, non è in condizioni gravissime: è stata portata in ospedale, al San Giovanni, in codice giallo, dove i medici si stanno prendendo cura di lei.