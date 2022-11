Salernitana sconfitta 2-1 a Firenze | decide Jovic

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLaescedalla sfida del turno infrasettimanale dello stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. I padroni di casa si impongono 2-1 grazie alle reti di Bonaventura e. Al 15? padroni di mettono il muso avanti: cross basso di Ikonè e tocco vincente di Bonaventura per la rete dell’uno a zero. Al 29? la Fiorentina ha una grande occasione per raddoppiare: conclusione a colpo sicuro di Kouame, Sepe è attento e respinge in corner. Al 32? per i viola di Vincenzo Italiano ci prova anche Cabral da ottima posizione, ma è ancora bravo Sepe ad evitare il gol. Il primo tempo si chiude con i granata sotto nel punteggio, ma al 10? della ripresa arriva il pareggio. Bello scambio Piatek-Dia, quest’ultimo chiude il triangolo e batte Terracciano. A nove minuti dalla fine i toscani però si prendono i ...