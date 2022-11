Red Canzian e Beatrice | l’amore nato dopo 10 anni di amicizia e le canzoni dei Pooh

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Per la prima volta Redè in tv con la sua, ha scelto il salotto di Oggi è un altro giorno per raccontare anche del loro amore. Stanno insieme da 30ma prima erano amici. 10died è stato Reda capire per primo che tra loro c’era un legame speciale, che lui aveva bisogno di lei, che aveva bisogno che le loro vite si incontrassero. Il cantante ricorda tutte le date del loro amore, i primi di marzo del 1982 si sono conosciuti e ad ottobre del 1992 di pomeriggioè andata a casa sua ed è iniziata la loro convivenza, la loro storia d’amore per sempre. Redsi sono incontrati la prima volta in montagna con altri amici ma erano entrambi legati ad altre persone, lei aveva un ...