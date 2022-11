Malamovida a Roma | ragazzi in coma etilico ogni due giorni a Trastevere

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Continuano gli episodi diall’interno di, in situazioni che proseguono soprattutto all’interno dello storico quartiere di. Questa, una realtà cittadina dove sono posizionati noti locali notturni dove vanno a divertirsi idella Capitale e, in particolar modo, gli studenti che vengono a studiare presso le nostre Università. La situazione, come testimoniata da diversi residenti, è tragica: diversibevono senza ritegno, arrivando addirittura a svenire dopo aver ingurgitato litri di alcol. La situazione della movida trasteverina aSolo nel quadrante di, gli interventi persarebbero stati 12 da parte dei sanitari del 118. Avvenuti tra domenica 16 ottobre e giovedì Primo ...

RomaToday

Laè un tema di tutte le città metropolitane. Ed è un tema per il quale il sindaco stimolerà al confronto anche gli altri primi cittadini. Ae Milano accadono cose molto più gravi'. ...... che segnala spesso il degrado in versano le città (in particolar modo). 'È un pazzo, lo ... Un ennesimo esempio dellache affolla il centro e che approfitta dei suoi monumenti. La scena ... Malamovida a Piazza Bologna: il municipio chiude quattro locali Continuano gli episodi di malamovida all’interno di Roma, in situazioni che proseguono soprattutto all’interno dello storico quartiere di Trastevere. Questa, una realtà cittadina dove sono posizionati ...Da novembre 2021 ad oggi il lavoro dell'amministrazione si è concentrato su alcuni temi: la riqualificazione del verde pubblico, la valorizzazione degli spazi pubblici, il contrasto all'illegalità e ...