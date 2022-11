LIVE Sassuolo-Roma 0-0 | ci prova Frattesi

La Roma vuole dimenticare la sconfitta nel derby e centrare la quinta vittoria consecutiva in trasferta . La squadra di José Mourinho se la vedrà al Mapei Stadium contro ildi Dionisi nella penultima gara di campionato prima della sosta per il Mondiale in ...Al Mapei, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei,e Roma si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.Roma 0 - 0 MOVIOLA 1 Si parte - Fischio d'inizio al Mapei. 3 ...Al Mapei il Sassuolo ospita la Roma nel turno infrasettimanale. Dionisi sceglie D'Andrea nel tridente offensivo completato da Laurentié e Pinamonti. Mourinho a sorpresa punta su Shomurodov in attacco, ...Nell'anticipo del mercoledì del turno infrasettimanale della quattordicesima giornata di Serie A, la Roma è ospite - al Maepi Stadium - del Sassuolo. Due ko nelle ultime tre ...