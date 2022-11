Lazio | niente tournée in Argentina | ritiro in Turchia o a Formello a dicembre

... perché il centrosinistra non c'entracon quella roba lì'. Mentre continuano le (difficili) trattative sulle regionali del, in Lombardia si attende una risposta da parte di Giuliano ...... Conte rompe l'alleanza che governa ilsenza motivo perché la Regione non ha mai autorizzato ... per far fronte alla realtà che si è trovato ad affrontare dopo dieci anni di'. Così ...1' di lettura 09/11/2022 - ROMA (ITALPRESS) – “Conte rompe l’alleanza di centrosinistra che governo il Lazio, senza motivo: la Regione non ha mai autorizzato e non autorizzerà nessun inceneritore, lo ...«Ho ascoltato la conferenza stampa, Conte rompe l’alleanza che governa il Lazio senza motivo perché la Regione non ... per far fronte alla realtà che si è trovato ad affrontare dopo dieci anni di ...