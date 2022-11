La regina Elisabetta si beveva un drink prima di cena

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ivan Orsini è un bartender del Savoy di Londra. Non è un bartender qualunque: lavora all’American Bar del famoso hotel londinese che è pure una delle location predilette dalla royal family. Era amato da Edoardo VIII e da Wallis Simpson. La famiglia reale nel 1946 ci fece lauscita insieme dopo la seconda guerra mondiale. Lady Diana è stata stella del ballo al Savoy’s Centenary Ball nel 1989. Originario di Chieti, con esperienze in tutto il mondo, Orsini ha vissuto in diretta la scomparsa dellalo scorso 8 settembre: «Non dimenticherò mai il momento dell’annuncio. Il nostro pianista, che dalle 18.30 intrattiene gli ospiti, ha iniziato a intonare God Save The Queen e tutti i presenti si sono alzati in piedi per commemorarla». 9 marzo 1989. Lady Diana in Catherine Walker va allo show Moulin Rouge al ...