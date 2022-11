Kiev | russi hanno fatto saltare in aria 5 ponti a Kherson

RaiNews

Per rallentare l'assalto delle forze armate ucraine, le unità russe stanno facendo saltare i ponti nella regione di Kherson: dapprima quelli di Daryiv e Tyagin, poi il ponte all'uscita da Snigurivka ...I soldatise ne vanno in massa, ma quando se ne vanno fanno saltare in aria i ponti", ha detto Khlan. Lo riferisce Espreso Tv. Il vice del consiglio regionale ha anche aggiunto che gli ... Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 259 - Kiev: i russi si ritirano sulla riva destra del Dnipro a Kherson. Prima di andarsene fanno saltare i ponti - Kiev: i russi si ritirano sulla riva destra del Dnipro a Kherson. Prima di andarsene fanno s In difficoltà sul campo di battaglia, Putin prova a portare allo stremo l’Ucraina e soprattutto la resilienza dei suoi abitanti attaccando le infrastrutture energetiche, e lasciando ...La Russia avrebbe traportato in Iran, a fine agosto, 140 milioni di euro in contanti e una selezione di armi britanniche e statunitensi "rubate" durante il conflitto ucraino.