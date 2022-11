Il preside abolisce i voti in pagella | “Solo autovalutazioni e prove pratiche” Il caso di un istituto agrario di Pesaro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Svolta in untecnico superiore di. Così come segnala Il Resto del Carlino, ildi unha deciso di abolire iin. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Scuola Pesaro, il preside abolisce i voti in pagella Svolta all'Agrario per i primi due anni, il preside Riccardo Rossini: "Solo autovalutazioni per monitorare le conoscenze, niente giudizi da 1 a 10.All'indomani delle parole del ministro della Salute Schillaci medici, infermieri, virologi non ci stanno: negli ospedali la protezione serve ...