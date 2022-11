Il ministro | “Comunismo incubo fallimentare” E il Pd e l’Anpi si offendono

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Eccola la lettera incriminata che condanna il. Un testo semplice semplice, che ildell’Istruzione Giuseppe Valditara ha redatto oggi 9 novembre in occasione del Giorno della Libertà, istituito per celebrare la ricorrenza dell’abbattimento del Muro di Berlino. Direte: niente di che. Già. Se non fosse che la sinistra tutta – per motivi inspiegabili – si è lamentata per quella che considera una lettera intrisa di “propaganda” antisovietica. Simona Malpezzi, capogruppo dem al Senato, ha scritto che la missiva è “fuori luogo” perché darebbe una “lettura strumentale della caduta del muro” (lettura strumentale?). Per Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico, dietro ci sarebbe un “approccio ideologico” che celebra la fine dell’Urss “solo in chiave anticomunista” con una “lettura volutamente forzata e per nulla sobria” (e di ...