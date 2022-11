Orizzonte Scuola

Vale la penache alla comandante tedesca era stato indirizzato, nell'estate 2019, un divieto di ingresso fondato sul decreto sicurezza - bis; divieto che, a fronte dell'insostenibilità ...La presentazione del libro è anche un'occasione perla prossima inaugurazione , il 5 ... cui siil merito di aver trasformato l'Italia in un grande Paese industriale. Il DS deve ricordare ai genitori le finalità del portale Pago In Rete: esempio di circolare esplicativa Vale la pena ricordare che alla comandante tedesca era stato indirizzato ... hanno in ogni sede affermato che la sua condotta doveva considerarsi legittima in quanto compiuta nell’adempimento del ...