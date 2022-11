Elettra e la reazione alla proposta di pace di Ginevra | la risposta

Leggi su biccy

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Da più di tre anni ormaiLamborghini non si parlano più, le due sorelle hanno chiuso ogni tipo di rapporto. La maggiore però durante il GF Vip ha dichiarato in più occasioni di avere intenzione di riavvicinarsiregina del twerk. Dopo la sua squalificaha anche rivelato ad Alfonso Signorini che qualcosa stava cambiando. “No Alfo ancora non ci siamo sentite o viste. Però non è detto tutto, diciamo che c’è un punto di inizio. Ho una sensazione, un sentore che le cose andranno nel verso giusto presto. Piano, piano, però sono già felice così. Voglio anche dire che mia sorella non è felice della mia squalifica. Non è vero che ha fatto festa quando l’ha saputo. No, che non ha festeggiato e se lo dico è perché è vero, lo so. Una persona a me vicina, della famiglia mi ha spiegato che lei mi era ...