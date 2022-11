Come allenarsi dal divano

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un allenamento total body non richiede per forza costosi attrezzi da fitness e un abbonamento altrettanto costoso in palestra. Basta un po’ di buona volontà, insieme agli esercizi giusti e a… un. Ebbene sì, il sofà di casa può diventare un ottimo attrezzo base per effettuare diversi esercizi, alcuni dei quali non necessitano neanche che ci si alzi. Se la sera vi piace sistemarvi sule guardare i vostri film e le vostre serie televisive preferite, potete aggiungere a questa routine un semplice workout quotidiano che, sera dopo sera, vi aiuterà a mantenervi in forma, o a rimettervi in forma, nel caso in cui finora abbiate utilizzato ilsolo per riposare. Del resto, le ricerche dell’Istat parlano chiaro: gli italiani sono un popolo abbastanza sedentario, con soltanto il 25% della popolazione che pratica sport in modo ...