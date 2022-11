Antonio Dikele Distefano | «Con Autumn Beat riparto dal rap e dagli amici»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 9 novembre 2022)ha aperto un locale in Angola per rendere più accessibile Internet, ha avviato un programma di formazione per attori e vorrebbe essere ??Wong Kar-wai, soprattutto per come quest'ultimo ha girato 2046. È ambizioso. Si dice realizzato. Facile alla noia. «Non faccio nulla per beneficenza: la beneficenza non funziona». È orientato al business, dice. «Diciamolo: contano i soldi, no?». Ha 30 anni da sei mesi e 25 collaboratori che lo aiutano a mettere in pratica le sue idee. «Ho sempre saputo delegare», dice. A questo proposito consiglia di leggere L'unica regola è che non ci sono regole, scritto da Reed Hastings: è l’uomo che un giorno si è inventato Netflix e ha fallito quando ha cercato di venderlo a Blockbuster. Alla fine, visto che non ci sono regole, è andata che Netflix è ancora sul mercato e Blockbuster ...