Ucraina | Orsini | “Italia non deve più inviare armi pesanti”

...le elezioni di Midterm negli Usa e la guerra in, con le ultime novità da Mosca e Kiev. Giuseppe Conte, Massimo Cacciari, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni, Paolo Mieli, Alessandro, ......armi in. In altre parole la guerra, secondo il leader di 'Azione', dovrà continuare fino alla sconfitta in campo della Russia. Tuttavia, come ha sottolineato il professore Alessandro...(Adnkronos) – “L’Italia non deve più inviare armi pesanti all’Ucraina, l’Italia deve sostituirsi alla Turchia e assumere il ruolo di guida della diplomazia”. Il professor Alessandro Orsini, a Cartabia ...(Alessandro Orsini, Critica della politica internazionale ... «È uscito il mio nuovo libro Obiettivo Ucraina. Genesi storica e geopolitica dell’Operazione Militare Speciale per i tipi di Anteo ...