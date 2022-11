Se il vino spaventa | serve competenza per aiutare a comprenderlo

(Di martedì 8 novembre 2022) È uno dei tre migliori enotecari d’Italia e il miglior Under-30 secondo la classifica stilata per Vinarius da una giuria di giornalisti e operatori del settore. Classe 1997, Filippo Carraretto porta il titolo in dote a La Mia Cantina, il negozio di famiglia a Padova avviato dal nonno Francesco nel 1979, dove oggi lavora assieme ai genitori. «Da allora abbiamo solamente cambiato il civico, ma siamo sempre sulla stessa piazza», racconta ricordando quei sorsi di Serprino Frizzante (tipico dei vicini Colli Euganei, ndr) rubati da bambino quando il nonno, a fine giornata, portava a casa delle bottiglie da assaggiare. Filippo studia enologia e viticoltura, ma a folgorarlo sulla via di Damasco è la “magia” trasmessa da chi sa raccontare il. «Veloce, chiara e professionale», così deve essere secondo lui la comunicazione con i giovani, oltre ad ...

Linkiesta.it

