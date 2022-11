Gualtieri | La città è più pulita di come l' abbiamo trovata

Roma 8 novembre 2022 "Laè più pulita di come l'abbiamo trovata ma serve realizzare più impianti" Lo ha dichiarato RobertoSindaco di Roma a margine dell'evento "Rapporto alla" all'auditorium Parco della Musica a Roma.Roma 8 novembre 2022 "Conte che chiude al Pd per le regionali Oggi qui per il futuro di Roma pensiamo al futuro della"* Lo ha dichiarato RobertoSindaco di Roma a margine dell'evento "Rapporto alla" all'auditorium Parco della Musica a Roma.